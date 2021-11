Amizade entre Dynho e Sthe dentro do reality tem incomodado os seus parceiros - Reprodução

Publicado 22/11/2021 17:16

Rio - MC Mirella não aguenta mais ataques nas redes sociais. A funkeira e ex-'A Fazenda' fez um rápido desabafo nos stories do Instagram e pediu para que os seguidores tenham noção ao falarem sobre a vida dela. Nos Stories, ela comentou que está passando por um momento difícil pessoalmente.

Depois de uma viagem para São Paulo, ela comentou sobre o assédio nas redes sociais. "Me deem paz, em nome de Jesus. Olha, não tenho mais paciência, gente. Eu trabalho para cara***, como uma safada e o povo só sabe me atazanar e falando da minha vida", disse.

"Pelo amor de Deus, me esqueçam um pouco, vocês não têm noção do que eu estou passando, de como eu estou, de tudo o que eu tenho que fazer, resolver e vocês pensando que eu tenho tempo de fazer m*rda", disse.

"Não gosto de fazer papel de vítima não, mas nessa história, a prejudicada está sendo eu, então tenham consideração, pelo meu momento e pelo que eu estou passando", disse nos stories. Na semana passada, Mirella abriu o processo de divórcio entre ela e Dynho Alves, que está participando da 13ª edição de 'A Fazenda'. Ela foi a festas e se mudou da casa que morava com o dançarino, voltando para o apartamento dela.

Na terça-feira (16), Mirella aproveitou a procuração assinada por Dynho Alves e entrou em um processo de divórcio do peão . Segundo a coluna de Gabriel Perline no iG Gente, ela não aprovou atitudes de Dynho no reality show com Sthe Matos, noiva de Victor Igoh.

A sensação de flerte entre os dois gerou descontentamento tanto em Mirella, quanto em Victor, que foi visto sem a aliança de noivado recentemente. No Twitter, a MC comentou que partiu do dançarino assumir uma relação em 'A Fazenda'. "Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo “fraterna”, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", disse.