Publicado 19/12/2021 09:38 | Atualizado 19/12/2021 09:39

São Paulo - A festa para lançar "Red", novo álbum de Taylor Swift, aconteceu em 10 de dezembro, em Sidney, na Austrália. Desde então, 97 fãs e pessoas que participavam da celebração foram diagnosticadas com Covid-19. Ainda existe a suspeita de infecção pela nova variante do vírus, ômicron.

A cantora americana não estava no local da festa, que se chamava "On Repeat: Taylor Swift Red Party" (No modo de repetição: festa Red de Taylor Swift, em tradução do inglês). Segundo a artista, todos os protocolos de segurança foram seguidos para a realização do evento.

Os agentes de saúde do estado de Nova Gales, na Austrália, ainda dizem que, provavelmente, algumas dessas pessoas estão infectadas com a nova variante ômicron, responsável pela crescente de casos da doença em diversos países do mundo.

Para evitar o aumento no número de casos, a recomendação das autoridades é que as cerca de 600 pessoas que estiveram presentes no evento se isolem imediatamente. Isso também vale para todos que tiveram contato próximo com essas pessoas.