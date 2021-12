Celebridades

Fotos! Cauã Reymond se diverte em pista de skate com esposa e filha

Sofia, de 9 anos, é fruto do relacionamento com a ex Grazi Massafera; atualmente, ator é casado com Mariana Goldfarb

Publicado 19/12/2021 11:09 | Atualizado há 3 horas