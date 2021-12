Fotos! Cauã Reymond se diverte em pista de skate com esposa e filha

Rio - Dia de passear com a família! Cauã Reymond, de 41 anos, levou a filha Sofia, de 9 anos, fruto do relacionamento com a ex Grazi Massafera, para andar de patins em uma pista de skate na tarde deste sábado. Fotografados na Zona Oeste do Rio, eles estavam acompanhados por Mariana Goldfarb, atual esposa do ator.

A pequena Sofia usou os cabelos soltos e um vestido amarelo com estampa, além de itens de proteção, como cotoveleiras e joelheiras. Já o ator, que vestia uma camisa polo, bermuda e chinelos, permaneceu ao lado da filha durante bastante tempo para evitar quedas. Já Mariana, que usou camiseta branca, calça rosê e sandália preta, permaneceu sentada durante a maior parte do tempo olhando as aventuras da enteada.

Atualmente, Cauã dá vida a Christian/Renato na novela "Um Lugar ao Sol", a primeira totalmente inédita na faixa das 21h desde o início da pandemia. Na trama de Lícia Manzo, Christian se passa pelo irmão gêmeo rico Renato após a sua morte. Eles haviam sido separados ao nascer.



