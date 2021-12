Maurílio, da dupla com Luiza - reprodução do instagram

Publicado 19/12/2021 19:03

Rio - Maurílio, da dupla com Luiza, já respira espontaneamente, precisando apenas de um suporte de um ventilador, de acordo com boletim médico do cantor, divulgado neste domingo. O sertanejo segue internado, em estado grave, na UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia, após ser diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar.



"O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da Unidade, ainda em estado grave, em melhora do quadro clínico. Vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24h, e segue realizando exames clínicos. Função renal segue em melhora, ainda em hemodiálise. Apesar de seguir entubado, teve melhora importante do padrão respiratório, estando no momento respirando espontaneamente, precisando apenas de suporte do ventilador. Segue aos cuidados da equipe multidisciplinar da unidade", diz o comunicado.

Entenda o caso