Homem dispara tiros para o alto em show de Tarcísio do Acordeon e João Gomes; Veja o vídeo! reprodução de vídeo

Publicado 19/12/2021 18:07

Rio - O público que curtiu os shows de Tarcísio do Acordeon e João Gomes, na noite deste sábado (18), em Teresina, no Piauí, levou grande susto. É que um homem, não identificado, sacou uma arma e efetuou alguns disparos para cima durante o evento. Algumas pessoas que estavam próximas ao rapaz se assustaram com a situação. Mas, ao que tudo indica, ninguém ficou ferido.

Tudo aconteceu durante a apresentação de Tarcísio. Um homem tirou uma arma da cintura e efetuou três disparos. Em um vídeo, publicado no Instagram Stories do cantor, é possível ouvir os tiros. Apesar da situação, o músico continuou seu show normalmente.

No Twitter, uma fã se pronunciou sobre o caso: "Queríamos: muita passação e gente bêbada no show do João Gomes. Tivemos: tiros de pistola pro alto", lamentou. "Ontem teve tiro no show do João Gomes. Como não tem fiscalização em show desses?", quis saber outro.

Queríamos: muita passaçao e gente bebada no show do joao gomes



Tivemos: tiros de pistola pro alto — Thêmis Ramos (@themisramos) December 19, 2021

Ontem teve tiro no show do João Gomes como n tem fiscalização em show desses? — deprimida (@decepcionadax) December 19, 2021

O DIA tentou contado com a produção do show e a assessoria dos artistas, mas, até o momento, não obteve resposta.

Veja o vídeo do momento dos disparos: