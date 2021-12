Viih Tube e Lipe Ribeiro - Reprodução

Viih Tube e Lipe RibeiroReprodução

Publicado 19/12/2021 21:06

Rio - O affair entre Lipe Ribeiro e Viih Tube vai muito bem. Durante uma live com Gessica Kayane, mais conhecida como GKay, neste domingo, o ex-MTV revelou que vai passar a virada do ano com a youtuber.

O assunto surgiu quando a humorista falou que sua festa dava sorte aos casais. "Você sabe que romance que começa na farofa engata", comentou Gkay, relembrando a ficada de Lipe e Viih na 'Farofa da Gkay' neste ano.

O ex- participante do 'De Férias com o Ex', então, revelou: "Sabia que a gente vai passar o réveillon junto?". Rafael Uccman, que também participou transmissão, comemorou: “Tá dando bom”. Lipe respondeu: “Pior que está”. Gkay vibrou com a notícia. "Gente, eles vão namorar!".