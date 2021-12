Ana Hickmann sofre acidente doméstico - reprodução do instagram

Publicado 19/12/2021 21:32

Rio - Ana Hickmann contou para seus fãs, neste domingo, que sofreu um acidente doméstico. A apresentadora, que aproveitou o dia para renovar o bronzeado e colher mangas em sua casa, surgiu com a mão enfaixada nas imagens publicadas no Instagram. Ela, então, tranquilizou seus fãs e explicou o que aconteceu.

"Resumo do dia: depois de andar com todos os cachorros, fomos colher mangas e é lógico que eu consegui fazer arte. Ana Hickmann sendo Ana Hickmann. Depois de colher muitas mangas, a gambiarra que fizemos para alcançar as frutas mais altas se partiu lá no alto e caiu em cima de mim e o resultado foi um belo corte na mão e vacina antitetânica. Estas são minhas aventuras em casa. E as férias estão só começando", escreveu Ana.

Os internautas reagiram à publicação e desejaram melhoras a ela. "Fazendo "Arte" nas férias", brincou um. "Boa recuperação da sua mão. Se cuida", comentou outro. "Mulher, tu tem que se cuidar, que susto!", destacou um terceiro.