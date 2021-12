Thelminha, Gkay, Bil e mais famosos vão à show de Simone e Simaria

Rio - A dupla Simone e Simaria retomou com a agenda de shows neste sábado e reuniu milhares de pessoas em uma casa de espetáculos em São Paulo. Mas as irmãs não reuniram apenas anônimos, pois diversos famosos marcaram presença no show, como a influenciadora Gkay, a ex-BBB Thelminha e os ex-participantes de "A Fazenda 13" Rico Melquiades, Bil Araújo e Erika Schneider.

No primeiro show aberto ao público desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil em março de 2020, Simone e Simaria agradeceram a presença do público e falaram sobre a retomada dos eventos. E a animação foi tanta que as cantoras chamaram Bil, Gkay e Rico para subirem ao palco.

As famosas, claro, capricharam nos looks. Gkay optou por um vestido curtinho e sem alças. Já Thelminha escolheu um look cheio de brilho composto por calça, casaco e um top, deixando a barriga à mostra. Erika optou por uma roupa toda preta.



