Modelo foi vítima de importunação sexual - Reprodução/Instagram

Modelo foi vítima de importunação sexualReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 20:18 | Atualizado 17/12/2021 14:19

Rio - Carol Portaluppi, de 27 anos, filha do ex-técnico do Flamengo Renato Gaúcho, relatou nas redes sociais um episódio revoltante que aconteceu nesta quinta-feira. A influenciadora digital contou nos Stories, do Instagram, que foi alvo de importunação sexual nas ruas do Leblon, na Zona Sul do Rio. Carol contou que um homem "enfiou uma garrafa na minha bunda".

fotogaleria

"Eu estava andando na rua, no Leblon, quando um cara enfiou uma garrafa de água na minha bunda. Que isso, gente? Não estou conseguindo falar", escreveu. Abalada com a situação, a influenciadora não deu mais detalhes sobre o fato.

"Eu prometi pra mim mesma que eu não ia chorar, eu estava muito assustada, fiquei muito nervosa. E queria explicar bem rápido o que aconteceu porque nem eu sei direito, mas enfim... Eu estava andando na rua, no Leblon, aqui no Rio e um homem veio, falou umas coisas pra mim que eu nem consegui prestar atenção e passou uma garrada d'água e enfiou na minha bunda", relatou.

"Eu fiquei tão assustada na hora que eu não tive reação, só consegui continuar andando. A rua estava cheia, ninguém fez nada. Eu não sei se as pessoas se assustaram... Eu nunca me senti tão impotente em toda a minha vida, as pernas tremendo muito. Sei lá, vontade de gritar, pedir ajuda. Ao mesmo tempo continuei andando e mantive a calma", continuou.

"Eu estou sem vontade de falar nenhuma. Eu estou falando porque tem muita gente vindo falar comigo, amigos do Instagram. Só vim dar uma certa satisfação... Me abalou muito porque me senti bem agredida, bem assediada", finalizou.

Importunação sexual é um crime previsto no Art. 215 do Código Penal e consiste no ato de "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro" e a pena é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

O assunto repercutiu nas redes sociais. Muitas mulheres prestaram apoio a Carol. Mas também houve pessoas sem noção fazendo piadas sobre o assunto."Carol Portaluppi assediada por um cara com um garrafa. Put* merd*, esse mundo já era. Tem que prender o safado", disse outra pessoa.

"Não sei se estou com nojo do assediador que enfiou a garrafa na bunda da Carol Portaluppi, uu de quem está rindo da situação. Mas se fosse com a mãe ou com alguém da família ia dar um de Macho Alpha né? Que absurdo", comentou uma internauta.