20/12/2021

Rio - Gui Araújo, ex-participante de "A Fazenda 13", e Duda Reis foram flagrados juntos, na noite deste domingo (19), em um restaurante de Maresias, em São Paulo.

Durante a participação do ex-namorado de Anitta em "A Fazenda", Duda Reis foi exposta e chegou a decretar o fim da relação com Gui após a polêmica envolvendo Jade Picon e João Guilherme.

"É fácil apontar o dedo, mas é difícil se colocar no lugar do outro. Não quero receber ataques de fãs de não sei quem, não tenho nada com isso. Se eu e uma pessoa fizemos combinados que não foram seguidos (não por minha parte), não vou ficar me martirizando aqui fora", disse Duda em outubro deste ano.

Apelidada de "Vermelhinha" por Gui Araujo, Duda disse que não esperaria o influenciador sair do reality para seguir a vida. Ela, inclusive, foi vista com João Guilherme em algumas festas.

Porém, parece que Duda deu uma chance para Gui Araujo se explicar após toda a exposição em rede nacional. Antes da eliminação do peão, a atriz demonstrou vontade de conversar com Gui para entender o que aconteceu.

