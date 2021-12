Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram detalhes da festa de aniversário de Bless - Reprodução

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram detalhes da festa de aniversário de BlessReprodução

Publicado 20/12/2021 11:56 | Atualizado 20/12/2021 12:02

Rio - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são só orgulho! Neste fim de semana, o casal preparou uma festa em casa, no Rio de Janeiro, para celebrar os sete anos de Bless, filho do meio. Ao lado de amigos íntimos de familiares, Bless se divertiu na comemoração que tinha como tema Dragon Ball.

Nas redes sociais, Bruno e Giovanna falaram sobre a festa. "Que festa linda!!!! Que alegria poder reunir amigos queridos e família em um dia tão especial como o aniversário do meu filho Bless! Ele ama magia, super heróis, fantasia, amigos e música boa…e teve tudo isso no dia dele! Muito obrigada aos amigos que compareceram com tanto amor!", escreveu o casal.

