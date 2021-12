Patrícia Poeta - Reprodução/Instagram

Patrícia PoetaReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 11:54

Rio - Patrícia Poeta encantou os seguidores, neste domingo (19), ao revelar que encontrou sua mãe pela primeira vez desde março de 2020, quando se iniciou a pandemia do coronavírus. A apresentadora do "É de Casa" compartilhou um clique íntimo em que aparece deitada no colo da dona Maria de Fátima e fez uma breve reflexão sobre o significado deste momento.

"Depois de um 2021 difícil para mim (com um sustão daqueles), Papai Noel mandou de presente de Natal: minha mãe, direto de Porto Alegre (com direito a colo e tudo)", começou ela, que passou por uma cirurgia de emergência, em setembro, por causa de uma infecção nas amígdalas. "Que bom poder reunir a família novamente. Essa é a primeira vez que ela vem me visitar, desde o início da pandemia", contou.

Patrícia completou o texto destacando que, em 2021, as festas de fim de ano serão marcadas pelo reencontro de muitas famílias. "Muito amor envolvido nisso tudo... Saudade, então...", finalizou a global. Nos comentários, os seguidores se derreteram por mãe e filha: "Família querida", escreveu uma internauta. "Colo de mãe é único", afirmou outra pessoa.

