Rio - Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan revelou que enfrentou uma forte depressão após a morte de João Miguel, seu primeiro filho com o humorista, além do término do noivado com o youtuber. A influenciadora de 23 anos interagia com os fãs em seus Stories do Instagram, neste domingo (19), quando decidiu abrir o jogo sobre sua saúde mental.

"Quando perdi meu filho, uns dois meses depois meu noivado acabou e eu entrei numa depressão forte. Nem minha médica sabia como eu ainda conseguia levantar da cama. Vivia dopada de remédio, comia muto mal, a maioria das vezes nem comia. Foi muito difícil", começou a estudante de engenharia civil.

Em seguida, Maria Lina destaca o apoio que recebeu de familiares e amigos próximos durante o momento difícil que enfrentou: "Me lembro de ter passado dois meses dormindo angustiada e acordando com o peito superapertado. Foi um pesadelo", relatou ela.

"Eu me esforçava tanto pra gravar as publicidades, mesmo sem saber fazer direito, porque era tudo muito novo. E, ainda assim, todos os dias tinham pessoas dizendo que estava péssima e que eu não levava jeito. Foi, sem dúvidas, a fase mais difícil, mas também a mais transformadora da minha vida", relembrou a jovem que iniciou sua carreira como influenciadora digital após a morte de João Miguel, que nasceu prematuro.

Por outro lado, Maria Lina encerrou o desabafo afirmando que se vê como uma pessoa mais forte depois de tudo que enfrentou ao longo do último ano. "Mais dedicada, corajosa, mais mulher, mais independente. Aprendi o valor dos dias ensolarados depois de ter passado pelos dias mais chuvosos e tempestuosos da minha vida", completou ela.