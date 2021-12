Gabriela Pugliesi - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 12:40

Rio - Gabriela Pugliesi, 36 anos, deixou seus seguidores com uma pulga atrás a orelha após mudar o sobrenome em sua rede social. A musa fitness, que foi casada com Thiago Pugliesi, permaneceu usando o sobrenome do personal trainer mesmo depois da separação em 2014.

A influencer agora usa o nome "eusougrabriela" no seu Instagram. A mudança gerou uma onda de especulações por parte dos seus fãs, muitos acreditam em uma provável participação no "BBB 22".

"a pugliesi tirando o sobrenome do ex marido pra entrar no bbb", escreveu uma internauta. "Será que vem bbb?", disparou outro.