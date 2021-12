Shantal Verdelho faz desabafo após vazamento de áudios em que acusa médico de violência obstétrica - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 13:42

Rio - Shantal Verdelho iniciou sua semana rebatendo as críticas que vem recebendo desde que denunciou a postura do dr. Renato Kalil durante o parto de sua filha , Domenica. A influenciadora teve seu caso exposto na mídia após o vazamento de áudios e vídeos em que acusa o médico de praticar violência obstétrica. Em seus Stories do Instagram, a empresária garantiu que não foi a responsável por vazar suas próprias declarações.

"A primeira atitude que tomei quando a minha ficha caiu foi falar diretamente com meu médico. Mas não estou aqui para falar dele, mas sim desse vazamento que aconteceu. Eu não joguei esses áudios e vídeos na internet, não contei essa história para muitas pessoas próxima a mim", começou a influenciadora.

Em seguida, Shantal esclareceu a origem das mensagens: "Esses áudios e os vídeos foram feitos por mim e colocados em um grupo de mães, em que a gente divide tudo de maternidade, um grupo de amigas mães, um grupo de apoio, de acolhimento", explicou ela, que ainda afirma que o conteúdo do grupo é sigiloso, mas não pretende encontrar a pessoa que teria vazado seus áudios.

"Nunca foi minha intenção tornar essa história pública, até porque eu tenho um Instagram de 1,5 milhão de seguidores. Se fosse minha intenção, eu teria falado aqui. Essa história envolve muito mais do que os fatos que aconteceram. Essa história envolve minha intimidade, meu constrangimento, o nascimento da minha filha. Eu não queria que tivesse pulverizado desse jeito", desabafou.

A empresária confessou que se sente preocupada com a reação de Domenica, fruto do casamento com Mateus Verdelho, à polêmica que motivou, inclusive, o cancelamento de trabalhos da mãe. Shantal disse não ter condições para trabalhar e, por isso, decidiu limpar sua agenda, apesar do prejuízo financeiro: "Toda exposição da minha filha, a carinha dela em tudo, é muito pesado. Minha família toda está abalada".

Em outro momento, a influenciadora aproveitou o momento para agradecer pelo apoio que tem recebido de outras pessoas desde que o caso veio à tona. "Cada mensagem que eu recebo me dá força, eu não queria estar aqui, não fiz nada de errado. Eu oro toda noite, 'por favor, Deus, me mantenha na verdade, que minha boca só saia a verdade, sempre'. (...) Obrigada e cuidado para não descredibilizar uma mulher quando você for dar opinião. Já é muito difícil ser mulher e dar opinião", comentou.