Romeu, filho de Marcos Mion - Reprodução/Montagem

Publicado 20/12/2021 15:23

Rio - Marcos Mion fez uma postagem emocionante em suas redes sociais. O apresentador do 'Caldeirão' resolveu compartilhar um vídeo bem especial com seus seguidores. Na imagem, Mion aparece conversando com Romeu, seu filho mais velho, de 16 anos, que fez uma cartinha para o Papai Noel. No recado, o menino pede um livro dos 'Detetives do Prédio Azul', produção que é febre entre as crianças.

"Este é o vídeo mais lindo da minha vida! Que vitória toda vez que vejo Romeo escrever! Meu coração não aguenta tanta pureza e lindeza! Que benção é ter um filho autista! Sim, é uma frase polêmica, mas é o que eu sinto, o que eu penso e se eu tivesse a chance de mudar o Romeo e torná-lo neurotípico, eu não mudaria. NUNCA trocaria meu filho do jeito exato que ele é, que Deus fez ele! Porque ele é o ser humano mais incrível que já conheci! ELE É A MENSAGEM. Eu sou apenas o mensageiro. Meu anjo, Papai Noel vai receber sua cartinha a tempo, como sempre! Vai ter livro do Detetives pro Natal!", escreveu Mion.

Confira o momento emocionante: