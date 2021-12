Van com equipe de Gusttavo Lima capota na Paraíba - Reprodução/TV Paraíba

Van com equipe de Gusttavo Lima capota na ParaíbaReprodução/TV Paraíba

Publicado 20/12/2021 14:20

Rio - A equipe de Gusttavo Lima levou um grande susto, na manhã desta segunda-feira. A van que transportava os funcionários do cantor a caminho do aeroporto se envolveu em um acidente e capotou em uma estrada da Paraíba. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes. O sertanejo, no entanto, não estava no veículo. A informação foi confirmada pela assessoria do marido de Andressa Suita.

fotogaleria

"Confirmamos que houve nesta manhã (20) um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes (na Paraíba). A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas", informa a nota.