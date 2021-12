Munik Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 21:32

Rio - Campeã do 'Big Brother Brasil 16', Munik Nunes abriu o jogo e contou o que investiu o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no reality show. A grana, que rende até hoje, somada ao trabalho dela como digital influencer dá uma vida bem confortável para a artista.

A morena se divertiu ao relembrar o momento em que o prêmio em sua conta. "Lembro como se fosse hoje quando abri a minha conta e vi tantos zeros. Não tinha a menor ideia do que iria fazer, se iria investir ou gastar. Assim que o dinheiro entrou na conta, a minha gerente do banco bloqueou porque pensou que eu deveria investir, né?", disse ela, em entrevista ao 'Splash'.

Após um tempo, a artista decidiu o que faria com a grana. "Deixei o dinheiro na conta alguns meses e depois dei R$ 500 mil do prêmio para os meus pais. Fiquei com R$ 1 milhão e esse dinheiro ainda rende", confessou Munik, que aplicou o dinheiro e fez novos investimentos com o que recebeu de outros trabalhos.

Hoje, Munik trabalha como digital influencer e fatura alto. Ao ser questionada sobre quanto ganha por mês, ela revelou: Hoje eu tiro por volta de R$ 100 mil por mês. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas contribui bastante", divertiu-se.

No entanto, antes da fama, a realidade era bem diferente. A artista fazia 'bicos' entregando panfletos. "Quando tinha um evento grande, de divulgação do UFC, por exemplo, eu ganhava no máximo R$ 100. Eventos menores eu ganhava R$ 60. Quando eu fazia o evento em si, era em torno de R$ 120", afirmou.