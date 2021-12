Sheila Mello - reprodução de vídeo

Publicado 20/12/2021 21:13

Rio - Sheila Mello passou por uma situação delicada no auge de sua carreira. A loira contou que um fã a perseguia em uma academia de São Paulo, quando ela ainda era dançarina do grupo 'É o Tchan'. O homem a observava do outro lado da rua e ainda deixava presentes para ela na recepção do local.

"Tinha um cara que me assustava porque, na época que estava no É O Tchan, não dava tempo de malhar durante o dia. Tinha uma academia em São Paulo que era 24 horas e, às vezes, preferia ir malhar do que dormir. Muitas vezes, chegava e o cara estava do outro lado da rua", disse ela em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV.

Sheila confessou que ficava incomodada com a situação. "Me agoniava que ele não chegava para falar comigo, então não tinha uma conexão que estou acostumada com outras pessoas, uma comunicação. Ele ficava só me olhando e deixava sempre um presente na recepção", afirmou a loira, que completou: "Incomoda muito porque não tem uma troca, não tem uma risada, não tem uma construção. Ficou nesse lugar que me assustou e nunca foi para lugar nenhum".