MC Melody anuncia parceria com Anittareprodução do instagram

Publicado 20/12/2021 18:28 | Atualizado 20/12/2021 18:40

Rio - Melody surpreendeu os internautas ao revelar uma parceria musical com Anitta, nesta segunda-feira, no Instagram. No entanto, a assessoria da Poderosa desmentiu a informação, ao DIA. "O anúncio não procede".

Em sua rede social, a jovem publicou uma montagem ao lado da cantora anunciando a música 'Faking Amor'. Na legenda, Melody escreveu. “O feat veio! Amanhã tem lançamento com ela, Anitta”.

Nos comentários, alguns internautas acreditaram na parceria musical das duas: "Que show, que sonho... merecido feat. Parabéns", disse um. “Vai ser hit”, disparou outro. "Que orgulho", comemorou um terceiro. No entanto, outros perceberam, de cara, que se tratava de uma fake news. "Ela tá sabendo desse feat?", perguntou um usuário da rede social. "Tu se superou agora", opinou outro.







Recentemente, Anitta e Meloody trocaram algumas farpas. Durante entrevista para o 'PodCats', a Poderosa fez alguns comentários irônicos sobre a jovem e a forma como ela gerencia sua carreira. "Melody já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu e tudo bem", afirmou Anitta, que ironizou: "Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a séria. Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu".

Na época, Melody rebateu a declaração da funkeira: "Eu nunca falei que sou maior que você. Falei que serei maior que você um dia. Sobre você me agenciar, sempre falei que adoraria, mas se fosse agora, porque daqui há 4 anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior que o seu. Sobre inventar fake news, aprendi com você, vendo seus lançamentos. Agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba. Não ligo, pois, no fundo, sei que você também é minha fã assim como eu sou sua, te amo", concluiu.