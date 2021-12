Karol Conká - Reprodução Internet

Publicado 20/12/2021 16:43 | Atualizado 20/12/2021 16:51

Karol Conká, de 35 anos, retornou aos palcos no último fim de semana, em apresentação realizada na festa Batekoo, no Rio de Janeiro. Após o show, a cantora teve de lidar com uma situação inesperada: uma fã que invadiu sua van. O episódio foi exposto ao público pela própria admiradora, que compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok.

Nas cenas, apesar de assustada com a presença não autorizada da fã, Karol foi bastante tranquila. Ela conversou com a moça, que se identificou como Joana, e ainda levou a mesma do Flamengo, bairro da zona Sul, para Madureira, onde o show tinha sido realizado. Não demorou muito e Joana começou a receber críticas dos seguidores da rapper por ter invadido a privacidade da mesma.





e pode chamar de sociopata desrespeito sem noção já ouvi de tudo amores já que falaram pra eu postar no twitter também… aqui vaie pode chamar de sociopata desrespeito sem noção já ouvi de tudo amores pic.twitter.com/g1GlGNZrdt December 19, 2021

Em resposta à repercussão, a fã resolveu se posicionar em suas redes socais. "A Karol tava feliz para c* com o show e emocionada, querendo ficar na rua comemorando. A gente riu e papeou muito. Pode ter sido ela querer 'sair bem' com os fãs? Pode, mas honestamente nem ligo. Tenho plena consciência de que fui desrespeitosa e sem noção e já pedi desculpas", iniciou a admiradora, em postagem realizada no Twitter.

"A Karol foi um doce, inclusive, falou para eu não ligar para a produtora dela [que estava p*]. Disse que isso acontece com muita frequência", completou Joana, que ainda ressaltou que um segurança da cantora foi alertado que alguém tinha entrado na van, mas o mesmo não teria conseguido encontrá-la. Nas redes sociais, fãs de Karol Conká desaprovam a atitude de Joana. Confira reações coletadas na plataforma.

Eu denunciava e mandava prender. Que sem noção do caralho mané — Math de Araujo (@dearaujo_math) December 19, 2021

caso de polícia total, 190, não devia nem estar postando esse tipo de coisa cheia de orgulho pq incentiva outros fãs tóxicos — Dr. Oh Ji-wang Dasmary & Romanty (@conas_) December 20, 2021

Se fosse um garoto negro ali eu duvido que não tinha levado um apavoro do segurança em off — Leandro Conceição (@leandroconsi) December 20, 2021

Moca, não é “ódio coletivo”. É senso de justiça. Isso que vc fez não é “ousadia”. É CRIME. Você devia estar presa. Se um dia você entrar na sua casa e tiver um desconhecido escondido na sua sala, vamos ver se vc vai achar engraçado. — Sr. Gama (@raphael_gama) December 20, 2021

Até o momento, Karol Conká não se pronunciou sobre o assunto. Em seui perfil no Twitter, a cantora apenas agradeceu pelo carinho dos fãs durante sua performance. "Gente, to aqui emocionada com você no show da @batekoo. Vocês berraram tanto na hora que subi no palco que minha vontade era a mesma. Que lindo viver esse momento. Eu pude sentir o carinho de cada um presente ali. Muito obrigada por estarem lá e resistirem comigo", escreveu ela, que também usou emojis de choro, coração e oração.