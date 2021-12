Rafinha Bastos revela que celular da esposa foi roubado - reprodução

Rafinha Bastos revela que celular da esposa foi roubadoreprodução

Publicado 20/12/2021 21:44

Rio - Rafinha Bastos, de 45 anos, não está contente com a segurança pública de São Paulo. A mulher do apresentador, Vivi Tomasi Paiva, teve seu celular furtado no bairro da Liberdade, região Central da cidade, recentemente. Em seu perfil do Instagram, ele mostrou-se irritado com todo o imbróglio.



"Alô, jovens ladrões do meu Brasil que atuam no bairro da Liberdade. O celular da minha mulher foi roubado hoje a tarde. Se você foi responsável pelo furto, se fod*u. Não vai conseguir acesso ao celular porque ele é gringo e não tem chip. Mas você tirou a sorte grande. Entre em contato no meu e-mail para devolver o aparelho e ganhe R$ 300", escreveu o humorista no Instagram Stories. "O fundo de tela do celular é esse", completou.

Em outra postagem, Rafinha ironizo: "Venha ladrão, faça o bem. Devolva o aparelho e ganhe um prêmio em dinheiro. Obs: a promoção é por tempo limitado".

Rafinha Bastos assumiu o relacionamento com Vivi Tomasi em 2018. Em julho de 2021, eles revelaram que estão esperando um bebê.