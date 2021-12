Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 20/12/2021 17:24

Rio - Fora do comando do 'Big Brother Brasil', após cinco anos, Tiago Leifert contou quais ex-participantes chamaram sua atenção durante o período em esteve no comando do reality. Ele ainda frisou que não discorda de nenhuma das vitórias das edições que apresentou.

“E tem alguns que não ganharam e me marcaram como grandes personagens, a quem eu adorava assistir", disse ele, em entrevista à 'GQ Brasil'. "O Ilmar no '17' era muito bacana. No '18', acho que tenho um carinho gigantesco pelo elenco inteiro. Lamento pelo '19', pois os grandes jogadores saíram cedo demais. No '20', o Prior foi muito importante, assim como o Babu, mas o '20' foi o programa das mulheres. No '21', o Gil foi muito bom", opinou.

Ao falar sobre a edição de 2019, Leifert disse que a vencedora, Paula von Sperling, "levou o programa nas costas". Este, inclusive, foi o motivo da entrada de participantes famosos no reality global no ano seguinte. “No '19', os grandes jogadores saíram cedo demais. A forma como fizemos o '20', de misturar convidados e anônimos, foi uma ideia que nasceu por causa do '19'. Queríamos uma maneira de manter o jogo sempre vivo, com pessoas competitivas", contou.

À publicação, o apresentador confessou que falava, de forma reservada, com os eliminados antes da entrevista ao vivo no 'Gshow' e até tranquilizava os 'cancelados'. “Vai ficar tudo bem! Daqui a um ano, ou vão esquecer ou vão falar ‘ícone, mamacita’, que é o que está acontecendo agora (com a cantora Karol Conká)”. Já em relação a Juliette, Leifert antecipou o sucesso que esperava por ela e avisou para não se preocupar com o assédio em avião, pois voaria de jatinho.

Vale lembrar que o 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, estreia no dia 17 de janeiro e terá Tadeu Schmidt no comando.