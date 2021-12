Maurílio, da dupla com Luiza - reprodução do instagram

Maurílio, da dupla com Luizareprodução do instagram

Publicado 20/12/2021 15:10 | Atualizado 20/12/2021 15:17

Rio - Maurílio, da dupla com Luiza, foi transferido de hospital, nesta segunda-feira, de acordo com o boletim médico do cantor. O músico continuará seu tratamento no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Nas últimas 24 horas, o sertanejo apresentou uma melhora em seu quadro clínico e não precisa mais ser medicado para manutenção da pressão. Ele respira espontaneamente e responde bem a hemodiálise. No entanto, neste domingo, foi realizada uma tomografia de crânio nele, sendo evidenciada inflamação e edema no sistema nervoso central, que é avaliada por profissionais.

fotogaleria

Leia a nota na íntegra:

O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro, que deu entrada via emergência, no dia 15/12/2021, com quadro de tromboembolismo pulmonar, seguido de parada cardiorrespiratória, e estava internado na UTI da unidade, apesar de ainda estar em estado grave, apresenta condições estáveis de saúde. O quadro permitiu a transferência, como previsto desde o início, para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), nesta segunda-feira (20), onde continuará seu tratamento com cobertura pelo plano de saúde do paciente. A transferência aconteceu de forma segura, devido aos registros de condições favoráveis.



Nas últimas 24h, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue entubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período. Realizou tomografia de crânio neste domingo, 19, sendo evidenciada inflamação e edema no sistema nervoso central, já tendo sido avaliado pela equipe de neurologia.



A equipe da operadora segue torcendo pela melhora contínua do paciente