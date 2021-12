João Vicente de Castro, Gregório Duvivier e Luis Lobianco - Reprodução

Publicado 20/12/2021 14:59 | Atualizado 20/12/2021 15:02

Rio - João Vicente de Castro compartilhou uma foto, no mínimo, curiosa nas redes sociais. Ao lado de Gregório Duvivier e Luis Lobianco, o ator e sua trupe aparecem sendo contidos por cinco policiais em Portugal. Em turnê pelo país com a peça 'Portátil', o grupo de atores do Porta dos Fundos posou com os agentes de segurança durante a suposta abordagem.

"Deu merd* aqui no Porto", escreveu João Vicente na legenda da publicação. Apesar da simulação, os fãs acreditaram que tudo não se passou de uma brincadeira, já que tantos os atores quanto os guardas estavam rindo.

