Sophia Abrahão e Arthur Aguiar - Reprodução

Sophia Abrahão e Arthur AguiarReprodução

Publicado 20/12/2021 14:31 | Atualizado 20/12/2021 14:32

Rio - O 'BBB 22' começa no próximo dia 17 e os fãs mais atentos ao programa já tentam descobrir quem são as celebridades que vão estar confinadas no reality. E, após uma movimentação suspeita nas redes sociais, o público começa a ter mais certeza de alguns futuros participantes.

fotogaleria

Nesta segunda-feira, os atores Sophia Abrahão e Arthur Aguiar, ex-colegas da versão brasileira de 'Rebelde', alteraram as informações de suas contas no Twitter, acrescentando um emoji ao final dos seus nomes. Ele colocou um trevo e ela optou por um pirulito.

Esta prática é comum para identificação e engajamento das torcidas de participantes do reality, como aconteceu com os 'cactos', os fãs de Juliette. A suspeita aumentou ainda mais quando os internautas perceberam que Arthur é pouco ativo no Twitter, logo, essa mudança não faria tanto sentido a não ser que o rapaz estivesse se preparando para o 'BBB 22'.

O nome dos dois atores chegou a ser um dos assuntos mais comentados da internet nesta segunda-feira.