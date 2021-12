Anitta ainda não vai se aposentar - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2021 15:42

Rio - A cantora Anitta foi anunciada por Miley Cyrus, neste domingo (19), como atração musical do Réveillon do canal norte-americano NBC. A virada de ano do canal será comandada por Pete Davidson e Miley.

Antes de se apresentar nos Estados Unidos, Anitta faz o pré-réveillon do Chá da Alice, dia 30 de dezembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Na "Miley's New Year's Eve Party", a dona do hit "No Chão Novinha" vai fazer uma performance ao vivo para comemorar a chegada de 2022. A funkeira agradeceu o carinho. Eu amooooo @MileyCyrus. Obrigado por pensar em mim. Será o melhor ano novo", escreveu Anitta.

I looooove @MileyCyrus ... thanks for thinking of me. Will be the best new years everrrrrr — Anitta (@Anitta) December 19, 2021

Pelo Twitter, Miley se mostrou empolgada com as atrações divulgadas. Além de Anitta, Billie Joe, Brandi Carlile e Jack Harlow estão confirmados. O especial da NBC será realizado em Miami e transmitido ao vivo pelo canal, um dos maiores dos Estados Unidos.