Carla Diaz Gabriel Correia/Divulgação

Publicado 20/12/2021 15:52

Rio - Muito ouro para Carla Diaz em 2021! A atriz e ex-BBB 21 foi o assunto mais comentado do Twitter no ano. Com fandom engajado e momentos icônicos no ano, Carla Diaz marcou o 'Em Alta' do Twitter e lidera a lista de atores mais falados na rede social.

Depois dela, Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da Covid-19 em maio é o mais comentado e o único homem da lista. O ranking é completo por Maisa Silva e Tatá Werneck. No último lugar, a única atriz internacional bem comentada no Brasil é Zendaya, estrela de 'Duna' e da série 'Euphoria'.

Carla Diaz foi destaque na rede durante todo o ano. Em janeiro, a atriz conhecida pelos trabalhos nas novelas 'O Clone' e 'A Força do Querer' entrou no 'Big Brother Brasil' e foi assunto frequente até a saída do reality. Desde o começo, nas brigas com Karol Conká até o paredão falso e o breve namoro com o instrutor de crossfit Arthur Picoli no reality.

Após o programa, Diaz virou assunto no Twitter pela estreia mundial de 'O Menino que Matou Meus Pais' e 'A Menina que Matou Meus Pais', em que ela interpretou Suzane Von Richthofen, que planejou o assassinato dos pais e se tornou famosa pelo crime que chocou o país. Além da obra, ela voltou às telas da Globo com a reapresentação de 'O Clone' no papel de Khadija e os bordões 'Inshalá' e 'muito ouro' voltaram para o Twitter.