Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonçareprodução do Twitter

Publicado 21/12/2021 16:13

Rio - Murilo Huff contou para os internautas que seu filho, Léo, de dois anos, está com infecção no ouvido. O menino, que é fruto do relacionamento do cantor com Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no início de novembro, já foi medicado. Devido a isso, o pequeno não poderá acompanhar o papai em um casamento nesta terça-feira.

"Leozinho iria entrar comigo hoje, no lugar da Marilia, no casamento do Pedro, mas infelizmente ele tá dodói. Pegou uma infecçãozinha de ouvido e não vai poder ir", explicou Murilo, no Twitter. "Não fiquem preocupados. Ele já tá tomando os remedinhos e já tá melhorando. Decidimos deixar ele descansando pra recuperar mais rápido", completou.

Em seguida, o sertanejo mostrou Léo com a roupa que usaria na cerimônia de casamento. "Estava esperando pra mostrar hoje, mas como ele não vai, toma essa surra de gostosura, aí (risos)", se derreteu.