Luisa Mell e Zé Neto - Reprodução

Publicado 21/12/2021 15:35

Rio - Zé Neto, da dupla com Cristiano, está com um problema pulmonar. Segundo a assessoria de imprensa do artista, de 31 anos, ele está com "foco de vidro no pulmão", que pode ser resquício da COVID e consequência do consumo do Viper.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o sertanejo fala sobre seu estado de saúde ao agradecer o trabalho de alguns profissionais. "Obrigado, do fundo do meu coração. Nesse projeto, falei com Cristiano, a gente apostou muito, a gente estava meio com medo. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu estou com um problema no pulmão. Estou tratando, estou tentando, achei que nem ia conseguir. Mas Deus é tão é maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que a gente saiu daqui com a bala desse projeto", afirmou.

Ao Dia, a assessoria de comunicação de Zé confirmou a informação. "Zé Neto está com foco de vidro no pulmão não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício da COVID e também é uma das consequências do consumo do Viper. Ele já está em tratamento".

Vale lembrar que Zé Neto foi diagnosticado com o novo coronavírus em junho do ano passado.