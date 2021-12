Titi Müller comemora o aniversário de seu namorado, Gentil Nascimento - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2021 15:30

Rio - Titi Müller encantou a web ao publicar uma linda declaração para seu namorado, o músico e empresário Gentil Nascimento, que faz aniversário nesta terça-feira (21). Em texto publicado no Instagram, a apresentadora se derreteu pelo amado, com quem iniciou o namoro recentemente.

“Quando estava grávida, conheci o Gentle Birth, uma prática que revolucionou a minha forma de encarar a gestação, o parto e puerpério. Quando separei oficialmente do pai do meu filho [Tomas Bertoni], conheci o Gentil Nascimento, que revolucionou tanta coisa dentro de mim que hoje sinto que renasci pela segunda vez”, começou a mãe do pequeno Benjamin, de 1 ano, fazendo um jogo de palavras com o nome de seu companheiro, que seria a tradução literal do nome dado ao método que auxilia mulheres grávidas a sentir menos dores durante o parto.

Após compartilhar uma sequência de fotos que registram momentos especiais do casal, Titi expressou a paixão que sente por Gentil: “Agradeço todos os dias por nossos caminhos terem se cruzado e pelo tanto que aprendo e ainda vou aprender com você. Entendi que a gente precisa ser cuidada pra poder cuidar, que o amor está nos detalhes e poder se apaixonar de novo (especialmente quando já tinha autodecretado game over) é a maior delícia da vida", continuou.

"Hoje é o dia desse cara que não poderia ter recebido outro nome senão esse. Parceiro de todas as horas, que ilumina nossa casa com o sorriso mais lindo e enche meu coração de orgulho toda vez que ouço ‘ah, você que é a namorada do Gentil! Sortuda você!’. Sortudo é todo mundo que te tem por perto, amor”, declarou.

