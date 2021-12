Vivi Brunieri e Ronaldo - Reprodução Internet

Vivi Brunieri e Ronaldo Reprodução Internet

Publicado 21/12/2021 13:17

Rio - Vivi Brunieri, 45 anos, ficou famosa na década de 90 após um relacionamento com o ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno. Vivi, que atualmente é missionária, fez grandes revelações sobre seu passado em uma entrevista ao podcast "Mais que oito minutos". Ela relembrou a época que em se prostituiu, dívidas e ainda afirmou que se livrou de dos bens que conquistou com cachê de filme adulto.

"Foi a melhor coisa que eu fiz na vida e a pior. O cachê foi muito bom, mas estava usando muita metanfetamina na época, que foi meu fundo do poço. Eu gravava e ia para o banheiro cheirar. Eu estava muito louca, não estava normal. Depois da minha conversão, eu me desfiz de todos os bens que comprei com os R$ 500 mil que ganhei. Isso foi em 2014. Não sobrou nada. Carro importado, joias... Não fazia sentido para mim ser um missionária e viver com o que eu tinha ganhado fazendo o filme pornô", iniciou ela.

"Comecei a trabalhar com prostituição aos 16 anos no Japão. Eu trabalhava num karaokê e mentia que tinha 19. Era lá que a gente conseguia os clientes para o programa. Eu chorava toda a vez que tinha que ter relações sexuais. Ganhei o dinheiro que precisava para pagar uma dívida da família", completou Brunieri.

Vivi ainda falou sobre o romance com Ronaldo. "Ele me convidou para ir a um pagode e, já no dia seguinte, eu estava sendo apresentada como namorada num churrasco de família. Depois, veio o convite para ir à Holanda com Ronaldo. Via no namoro uma forma de ficar famosa. Era por interesse mesmo, não tinha sentimento", finalizou.