Emilly Araújo e Gui Napolitano - Reprodução/Instagram

Emilly Araújo e Gui NapolitanoReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2021 12:41

Rio - Emilly Araújo usou suas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (21), para se pronunciar sobre o beijo que deu em Gui Napolitano, do 'BBB20'. Solteira desde agosto, quando o noivado com Paulo Simão chegou ao fim, a apresentadora de 25 anos falou sobre a nova fase de sua vida e deixou bem claro que não cogita namorar em breve.

fotogaleria

"Quero ressaltar para vocês que estou solteira e pretendo ficar solteira por muito tempo. Eu sou a pessoa que gosta de tomar uma na festa, gosta de animar a festa, eu brinco com todo mundo. Muita gente está conhecendo esse meu lado agora, mas continuo sendo a mesma Emily. Eu amo me divertir, eu tenho vinte e poucos anos", declarou a campeã do 'BBB17'.

A ex-sister ainda aproveitou para revelar que conversou Gabi Martins, que viveu um breve romance com Gui durante o 'BBB20'. "Conversei com ela antes e hoje. O que tenho para dizer é que amo muito ela e nada disso é capaz de abalar a nossa amizade. A gente é amiga há muito tempo", afirmou.

Emilly foi flagrada em clima de romance com o modelo pela também ex-BBB Flay, nesta segunda-feira, após a festa organizada por Carlinhos Maia em Penedo, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a apresentadora também foi vista aos beijos com o tiktoker Pedro Avelar e disparou: "Fico com quem me dá vontade, na hora que me dá vontade. Eles dois não foram as únicas pessoas que beijei depois que fiquei solteira, a diferença é que ninguém filmou. E só vou parar quando eu cansar ou começar a namorar", encerrou.