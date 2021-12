Anitta demonstra interesse em suposto affair de Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Anitta demonstra interesse em suposto affair de Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2021 11:28 | Atualizado 21/12/2021 11:29

Rio - As relações amorosas de Gil do Vigor voltaram a fazer sucesso nas páginas e perfis de fofocas no Instagram. Durante a festa de Natal do humorista Carlinhos Maia que aconteceu no domingo (19), o economista teria ficado com o artista Tom Escrimin. Seguindo a lei do “quem divide multiplica”, Anitta não perdeu a oportunidade de comentar sobre o suposto affair do amigo.

fotogaleria

No perfil do Subcelebrities, a cantora escreveu de forma animada, com emojicons de palmas e música: "divide, divide", mostrando sua aprovação e interesse no artista. Muitos internautas apoiaram a diva, mas Anitta também recebeu alguns comentários sobre "ser fura-olho" e “talarica”, por estar interessada no affair de Gil.

Depois de um tempo na Califórnia, nos Estados Unidos, cursando PhD em Economia, Gil do Vigor voltou ao Brasil, onde deve ficar para celebrar as festas de final de ano. O economista aproveitou o evento promovido por Maia e também esteve presente da “Farofa da Gkay”.

A reportagem é de Gabriela Ferreira, do iG.