Ícaro Silva e FlayslaneReprodução/Montagem

Publicado 21/12/2021 10:30

Rio - O clima de Natal passa longe das redes sociais. Agora é a vez de uma treta envolvendo 'Big Brother Brasil', que é quase como um esquenta para a próxima edição do reality, que começa no dia 17 de janeiro. Cotado para participar do programa, o ator Ícaro Silva, que ficou conhecido nacionalmente após 'Malhação', negou sua ida ao reality e fez questão de dizer que jamais aceitaria ir ao programa.

"Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brazil", escreveu o ator em um tweet.

Mas quem não gostou nada disso foi Flay, participante do 'BBB 20', que fez questão de rebater ao texto de Ícaro nos comentários da página de fofoca Rainha Matos no Instagram.

"Não pensa em participar? Ok. Até aí tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerece-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém chama o trabalho dele de bosta? A troco de que, né, eu penso... Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país há tempos, além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho), não sei... Desce daí, papi. Tenha respeito pela galera. Tu é artista, sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos. Humildade e pé no chão, fio, faz bem pra todo mundo. Big bosta teu topa, rapaz", escreveu a cantora.