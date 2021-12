Camila Queiroz - Reprodução/Montagem

Rio - Na noite desta segunda-feira, Camila Queiroz quebrou o silêncio e falou sobre sua saída de 'Verdades Secretas'. Até então, o único pronunciamento oficial sobre o caso tinha sido o da própria Globo que, em novembro, informou que a atriz não fazia mais parte do elenco da novela após exigir demandas inaceitáveis. Então ontem foi a vez de Camila finalmente dizer quais foram as tais demandas.

Emocionada, a atriz de 28 anos começou um vídeo nos stories do Instagram e resumiu dizendo que suas demandas eram, na verdade, a garantia que o projeto de 'Verdades Secretas' tivesse continuidade. Dessa forma, ela poderia abrir mão de outras propostas de trabalho.

"Muito foi falado sobre exigências contratuais inaceitáveis, mas essas supostas exigências que eu fiz em nada fogem de padrões de contratos com artistas ou outros profissionais que buscam ter uma organização de seu desenvolvimento. Nessa caso específico, eu sugeri uma garantia pela obra porque me dedicar a mais uma temporada significaria abrir mão de outros projetos. Essa garantia é incomum? Eu acho que não", argumentou Camila, que reforçou que seus pedidos em nada tinham a ver com a morte da personagem.

"Ainda mandei mensagem para o autor (Walcyr Carrasco) ele e disse que não iria me opor", explicou a atriz sobre o 'fim' de Angel.