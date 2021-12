Liziane e Erasmo - Reprodução/Montagem

Publicado 21/12/2021 09:22

Rio - O lema "do terceirão pra vida" pode ser facilmente atualizado para "da 'Fazenda' pra vida". Nesta segunda-feira, Liziane e Erasmo continuaram a trocar farpas pelas redes sociais. Tudo começou com um vídeo feito por Erasmo, no qual o influenciador, sem citar Liziane, diz que corre de pessoas e situações que envolvem baixaria, falta de educação e briga.

Mas é claro que a modelo não ia deixar barato. Pelo Twitter, Liziane decidiu compartilhar os vídeo e aproveitar para alfinetar Erasmo. "Engraçado que me chama de barraqueira, sobre eu não merecer entrar no reality e que sou conhecida por fazer confusão e baixaria. Você é conhecido como ex-marido da Pugliesi e não pela sua profissão. É extremamente machista e nojento. Conta também que veio me dar 'oi no salão", escreveu a modelo, que continuou.

"Dissimulado demais, querendo atacar os outros e ainda se faz de coitado. Expondo como foi a transa com a Erika, humilhando os gays, tratando a Solange mal e acha ainda que está certo. Seu casamento provavelmente não deu certo por isso também", argumentou.

