Publicado 21/12/2021 11:00

Rio - Mais uma treta fresquinha chegando mundo do funk! Neste fim de semana, MC Melody anunciou, pelas redes sociais, que lançaria uma parceria, um 'feat', com Anitta. As duas, que já vêm tendo rusgas há uns meses, estariam na produção 'Fake Amor'. No entanto, a adolescente de 14 anos foi desmentida pela equipe de Anitta e, após a vergonha, apagou todas as menções ao projeto com a cantora das redes sociais.

Melody já tinha feito três publicações no feed do Instagram sobre a parceria e todas sumiram após o anúncio da equipe de Anitta. Vale lembrar que Melody é conhecida por fazer paródias de sucessos internacionais. Logo, a 'parceria' com Anitta poderia ser apenas uma releitura da música 'Faking Love', lançada pela cantora em novembro.