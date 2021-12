Duda Reis respondeu as dúvidas dos fãs - Reprodução

Publicado 21/12/2021 14:23

Rio - Duda Reis surpreendeu seus fãs, nesta terça-feira (21), ao iniciar o verão com o visual renovado. A atriz de 20 anos decidiu abandonar as madeixas ruivas naturais e apostou em uma mudança radical, surgindo com os fios loiros em uma postagem no Instagram. "E o loirão veio aí!", brincou ela na legenda da publicação.

"A noiva loira do Tchan é linda, deixa ela entrar. Bom dia, gente. Acordei loiríssima. Estava passando em frente a um espelho e falei: ‘gente, quem é essa? Sou eu!’. Mudou muito, pessoalmente ainda mais", contou a artista em seus Stories.

Nos comentários do post em que revela o novo visual, Duda recebeu uma chuva de elogios dos fãs: "Você está perfeita", escreveu uma seguidora. "Linda sempre", declarou outra internauta. "Deusa", disparou uma terceira.

Confira a publicação: