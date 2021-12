Ana Maria Braga e Cauã Reymond - Reprodução Internet

Publicado 21/12/2021 13:46 | Atualizado 21/12/2021 13:46

Rio - Cauã Reymond, 41 anos, participou do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, nesta terça-feira (21). A apresentadora, aproveitou um momento da conversa para soltar um elogio para ator, que caiu na risada e ficou tímido.

"Mariana, me desculpe. Mariana é a excelentíssima esposa do Cauã, nutricionista… Eu dei uma abraçada no seu marido aqui e realmente ele está nos trinques… Tá que tá! Não tem uma gota de gordura", disse Ana em um tom de brincadeira.