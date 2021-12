João Vicente de Castro alfineta Ícaro Silva por declarações sobre o 'BBB' - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2021 13:35

Rio - As declarações de Ícaro Silva sobre o "Big Brother Brasil" seguem repercutindo desde a noite desta segunda-feira (20). O comediante João Vicente de Castro, do "Porta dos Fundos", comentou uma publicação no Instagram sobre o assunto e alfinetou o ator de "Verdades Secretas 2", que chamou o reality da TV Globo de "entretenimento medíocre".

"Não entendi, não devemos 'respeitar a história' ou a 'trajetória' dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-BBBs pessoas moralmente menores que nós? Devemos respeitar mais uns que outros?", questionou João Vicente. "Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido gostar é facultativo, respeitar é obrigatório", declarou.

A rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, concordou com o humorista e respondeu: "Falou tudo e muito mais, sem complexos de uma falsa superioridade. Pessoas artistas precisam rever seus valores, humildade sempre. O poder não está nos holofotes, os excessos podem até cegar pelo reflexo do falso poder. A essência de poder influenciar para o bem deveria ser a humildade, fora isso, é um abismo", afirmou.

A polêmica começou na última segunda-feira, quando Ícaro Silva usou suas redes sociais para afirmar que não participaria do 'BBB22', apesar de ser cotado para integrar o elenco do 'Camarote'. "Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brazil", disparou.

Após publicar a declaração em seu Twitter, o ator de 34 anos recebeu diversas críticas, até mesmo da cantora Flay, que ficou conhecida ao participar do 'BBB20'. Ainda durante a madrugada, o artista voltou a se pronunciar na plataforma: "Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério", escreveu Ícaro.