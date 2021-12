Dayane nega que tenha sofrido abuso sexual em A Fazenda - reprodução

Publicado 21/12/2021 15:12

Rio - Dayane Mello usou seu Instagram Stories, nesta terça-feira, para negar que tenha sofrido abuso sexual por parte de Nego do Borel. A polêmica rolou em setembro, quando os dois ainda estavam em 'A Fazenda 13', da Record TV. O cantor chegou a ser expulso do reality rural devido o caso.

"Depois de refletir sobre os eventos ocorridos com o Nego lá na Fazenda, avaliar e reavaliar os eventos, conversar com psicóloga e pessoas do meu entorno, cheguei à conclusão de que muito embora a conduta dele não tenha sido a mais prudente possível ele não cometeu abuso sexual contra mim, não me estuprou", disse Dayane, no início do texto.

A modelo ressaltou que veio à público falar sobre o caso, pois não seria justo a conduta do cantor ser vista como criminosa. "Sei que esse assunto acende os ânimos das pessoas, por envolver algo muito sério. Sei também que milhares de mulheres sofrem abuso sexual anualmente no Brasil e sei também que tudo sempre deve ser feito para evitar que esta triste realidade permaneça. E até por isso não poderia deixar de falar da conclusão à qual cheguei, visto que não seria justo que a conduta dele, por mais imprudente que tenha sido, seja vista como criminosa", escreveu.

A ex-peoa também pediu que o público esquecesse aquela noite - em que ela e Nego dormiram juntos quando, supostamente, o cantor teve algum tipo de relação com ela debaixo do edredom, se aproveitando de sua embriaguez. "Sendo assim peço a todos que possamos deixar de uma vez por toda a discussão sobre esse aspecto do que aconteceu naquela noite de lado, embora nunca possamos deixar de lado tudo que foi dito naquele contexto sobre a importância da sociedade criar cada vez mais mecanismos para evitar que mulheres passem por situações de abuso e sobre a importância de ouvir a mulher com atenção em situações em que há controvérsia sobre o que houve", continuou.

Por fim, Dayane reforçou a importância de acolher as mulheres que sofrem abuso sexual. "Precisamos que o ponto de vista e os sentimentos das mulheres nunca sejam desacreditados e sempre possam ser tratados com acolhimento e respeito. Nesse sentido, sou muito grata à equipe da Record pelo zelo com o qual tratou a situação, ouvindo meu lado e buscando me proteger! Precisamos desta atitude sempre, em todos os casos parecidos. Seguirei sempre junto a todas as mulheres que foram vítimas na busca incessante por soluções para que situações de violência e abuso sejam tratadas com toda a seriedade necessária! Agradeço muito a vocês por todo o apoio".

