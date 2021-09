Nego do Borel - Reprodução

Publicado 26/09/2021 16:17 | Atualizado 26/09/2021 16:35

São Paulo - A Polícia Civil abriu investigação para apurar o suposto crime de estupro de vulnerável na sede de 'A Fazenda', reality show da Record TV, depois que a equipe da participante Dayane Mello registrou um boletim de ocorrência contra o cantor Nego do Borel na delegacia de Itapecerica da Serra, em São Paulo. O funkeiro foi expulso da 13ª edição do reality rural após ser acusado de abusar sexualmente da modelo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a investigação vai analisar vídeos do programa e interrogar Nego do Borel para esclarecer o caso.

"A advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido. O caso foi registrado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial", informou a pasta.

Em vídeos que circulam pela internet, é possível ver Nego do Borel e Dayane Mello na cama após a festa da noite desta sexta-feira no reality. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu. Na manhã de sábado, telespectadores do reality o acusaram de estupro nas redes sociais.

No programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu disse que os motivos que levaram à expulsão de Nego do Borel foram a análise do depoimento de Dayane Mello e os acontecimentos da noite. "Existe uma regra do jogo que diz que caso aconteça qualquer atitude que possa colocar em risco algum participante, essa pessoa está fora", explicou a apresentadora. Por entender que em todos os momentos cruciais, Dayane respondia que não lembrava (dos fatos), a equipe decidiu pela saída do funkeiro.

Na manhã deste domingo, Nego do Borel apareceu nos stories do Instagram da mãe dele, Roseli Viana, para tranquilizar seus fãs . "Cheguei em casa e estou muito feliz", se limitou a dizer o funkeiro. A própria mãe dele também confirmou: "Está tudo bem, amanhã a gente conversa mais", disse.

Entenda o caso

Peões chegaram a alertar Nego do Borel para não deitar com Dayane Mello sem consentimento . MC Gui e Bil Araújo foram os primeiros a interferir, inclusive tirando a roupa de cama deles, deixando-os expostos. Dayane insistiu em ficar e peiu mais um beijo de Nego do Borel. Então, os dois se esconderam embaixo do edredom.

Todos os participantes estavam preocupados com o estado alcoólico da participante que não parecia em condições de decidir. Após a insistência dos peões, Nego do Borel perguntou: "Day, quer dormir comigo?", e ela resmungou que sim. O funkeiro perguntou se MC Gui "assinou o contrato".

Pouco antes das luzes serem apagadas, Nego do Borel levantou para ir até o closet. Questionado por Tati Quebra Barraco, o funkeiro disse que foi pegar repelente e ela respondeu que no tempo dela "era outro nome".

Em seguida, as luzes foram apagadas e Dayane Mello e Nego do Borel foram os únicos a continuarem acordados. Eles se beijaram e o edredom se movimentou. Um tempo depois, Dayane disse que não pode (seguir com as carícias) porque tem uma filha. O corte na cena deixou a entender que ambos acompanharam os demais participantes e foram dormir.

Nota da assessoria de Nego do Borel

Após a expulsão, a equipe do cantor emitiu um comunicado:

"A equipe Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas participante. Somos totalmente favoráveis apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitiva de todos os envolvidos. Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados.



Um tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet.



A assessoria de imprensa do cantor Nego do Borel informa oficialmente a saída do cantor do Reality 'Fazenda'. A equipe jurídica do artista se encontra neste momento em contato com a equipe jurídica da emissora para apurar todas as informações e se pronunciará hoje ainda, quando tiver maiores detalhes.



Deixamos claro que a Justiça seja feita e pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet."