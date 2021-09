Bêbada, Dayane se deita com Nego do Borel após festa e deixa peões preocupados - Reprodução PlayPlus

Bêbada, Dayane se deita com Nego do Borel após festa e deixa peões preocupadosReprodução PlayPlus

Publicado 25/09/2021 09:06 | Atualizado 25/09/2021 09:11

fotogaleria São Paulo - A segunda festa de 'A Fazenda 13' agitou a madrugada deste sábado de alguns participantes e dos internautas. Tudo porque Dayane Mello, que estava visivelmente embriagada, acabou no edredom com Nego do Borel. MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco ficaram preocupados com a situação e chamaram atenção do funkeiro para não agir sem a peoa estar consciente para 'não dar problema'.

O primeiro que viu os dois juntos na cama foi Rico Melquiades, que chegou a puxar o edredom. Ele, inclusive, disse que Nego do Borel estava excitado por estar deitado ao lado de Dayane. Imediatamente, o funkeiro se desesperou com a acusação: "Para de vacilar, comigo. Tá filmando e o Brasil todo tá vendo. Para com isso, cara. Isso não é brincadeira, não. A minha mãe tá vendo, mano. A minha mãe tá vendo, faz isso, não".

"Para, para, para", alertou MC Gui. "Pra não dar problema, tira ela daí", pediu Solange Gomes.



MC Gui percebeu que Dayane estava sem interagir em meio a conversa no quarto e questionou a modelo se ela gostaria de continuar no local. "Ô Day, você está bem? Tem certeza que você quer ficar aí? Você quer ir para a sua cama ou ficar aí. […] Papo sério, se ela não responder, você sai, Nego. É você que vai se fod**".

Na sequência, MC Gui se irritou com os comentários de Solange e disparou: "Sol, não fica pondo fogo. Eu tô perguntando pra ela. Se ela falar é uma coisa". "Mas ela está, totalmente, bêbada", gritou a ex-banheira do Gugu.

Com o barulho no quarto, Dayane acordou, se levantou da cama e foi deitar na cama que era da Medrado, que desistiu do programa. "Eu vou embora", disse a modelo.



Pouco tempo depois, Dayane levantou da cama, andou pelo quarto e tornou a se deitar ao lado de Nego do Borel. "Quer ficar aqui?", indagou o funkeiro. "Quero", respondeu Day. "Aí, Gui. Assinou o documento", gritou Borel para MC Gui.



Nego levantou da cama e se dirigiu à cozinha e voltou com um repelente em mãos jogando de brincadeira nos peões. No entanto, Tati Quebra Barraco, deu a entender que o funkeiro poderia ter ido pegar preservativo e disse: "Vê se ela está consciente. Você não foi pegar repelente, né?".

"Tati, chega aí. Deixa eu te dar um papo. Tô suavão, pai", retrucou Nego. "Ela é maior de idade, pelo amor de Deus", declarou Tati. "Deu aquele papo ali como parceiro?", indagou Borel.