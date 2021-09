Nego do Borel em "A Fazenda" - Reprodução da TV

Publicado 26/09/2021 09:51

Após ser expulso de 'A Fazenda' por conta da acusação de abuso sexual contra a participante Dayane Mello, Nego do Borel apareceu nos stories do Instagram da mãe dele, Roseli Viana, para tranquilizar seus fãs, "Cheguei em casa e tô muito feliz", se limitou a dizer o funkeiro, que de fato demonstrava estar lidando muito bem com toda situação. A própria mãe dele também confirmou: "está tudo bem, amanhã a gente conversa mais", disse.

Após ser pressionada pelo público e, principalmente pelos patrocinadores, a Record decidiu expulsar Nego do Borel do reality rural. A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso, depois que a equipe de Dayane Mello registrou um boletim de ocorrência contra Nego na delegacia de Itapecerica da Serra.

As acusações contra Nego comeram na madrugada deste sábado (25), após internautas escutarem o cantor gemendo enquanto dividia o edredom com o modelo, que estava completamente embriagada e fora de si. Dayane estava tão alcoolizada que, antes de ir deitar, ela precisou que outros participantes a vestissem com o pijama.