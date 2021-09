Raquel Pacheco anuncia chegada das gêmeas - reprodução Instagram

Neste domingo (26), Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, falou sobre a chegada de suas gêmeas, Elis e Maria. As bebês nasceram no último dia 3. “Tô transbordando de felicidade e amor por minhas pequenas cariocas virginianas!”, disse a mamãe de primeira viagem. Raquel contou ainda que uma das bebês precisou ir para a UTI neonatal.

“Demorei pra aparecer aqui e contar pra vocês por motivos de: ficamos no hospital por duas semanas, pois Elis precisou ficar seis dias na UTI neonatal, depois ficou com a gente no quarto até atingir dois quilos e receber alta. Foram dias bem difíceis e exaustivos, mas graças a Deus deu tudo certo e há poucos dias, enfim chegamos em casa. Desde então estou focada, a cada três horas, as amamento e, como a demanda aqui é livre, quando elas acordam antes do horário certinho, estou sempre disponível. Além disso, ainda estou me recuperando da cirurgia e lidando com as dificuldades do puerpério que é mais intenso do que imaginei”.

Sobre o parto, Raquel contou que não conseguiu fazer da forma que planejava. “O parto não pôde ser humanizado como planejei, nem normal, precisou ser induzido com cesárea, foi emergencial, precisamos salvar Elis, pois ela estava correndo risco. Agradeço ao Dr. Miguel - que conheci alguns minutos antes dele realizar o parto - por ter salvado Elis”, agradeceu ela, que também homenageou toda equipe do hospital.