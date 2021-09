Dayane usou história de amigo para justificar dúvida em relação as acusações que Nego do Borel sofre da ex Duda Reis - Reprodução

Dayane usou história de amigo para justificar dúvida em relação as acusações que Nego do Borel sofre da ex Duda Reis Reprodução

Publicado 26/09/2021 07:03

Duda Reis se pronunciou após a expulsão do Nego do Borel do reality 'A Fazenda'. "Oi pessoal. Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastaram das redes sociais. Normalmente gravo vídeos conversando, mas quando vi a imagem do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive grandes gatilhos e desenvolvi uma série de ataques de pânico. Lembrei-me do que vivi e lembrei como foi difícil ser desacreditada por muitas pessoas por muito tempo, pois gritava para tentar contar o que vivia e ajudar as mulheres a não sofrerem o mesmo com o mesmo homem. Tenho pesadelos e flashbacks de inúmeras situações de violência (física e sexual) quase todas as semanas, e venho fazendo diversos tratamentos e sendo muito bem cuidada, porém, os abusadores deixam marcas na alma", começou ela.

E continuou: "Fizeram muitas piadas, me descredibilizaram, riram da minha história, me questionaram e para mim, o pior: colocaram um agressor com 3 processos de 3 ex namoradas diferentes sobre violência doméstica na televisão. Já não é fácil denunciar, tenho a sensação que as pessoas não querem acreditar na vítima e optam sempre por quererem mudar a imagem do agressor. Nos últimos tempos senti dentro de mim uma dor e um silenciamento, que ninguém nunca terá noção. As vezes lamento por eu ter apenas 20 anos e ter a sensação que o meu brilho e minha juventude foram tomados de mim, é dolorido lembrar que meu corpo foi tocado vezes sem o meu consentimento e que meu corpo foi maltratado. Essa mensagem é para dizer que, estou bem, vou continuar tentando ser forte (apesar de não estar sendo mais fácil pra mim) e para principalmente, dizer que por mais que muitas pessoas tivessem zombado de mim, diminuído como minhas dores e desacreditado de mim : Deus sabe o que faz. Bastaram apenas duas semanas para vocês conhecerem 1/3 do que tal homem é capaz de fazer (garanto que a convivência, sem ser gravada é muito pior).”