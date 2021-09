Gabriel Jesus e Raiane Lima estão 'grávidos' - reprodução Instagram

Publicado 25/09/2021 13:46 | Atualizado 25/09/2021 13:47

Aos 24 anos, o jogador Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, será pai pela primeira vez. O bebê é fruto do relacionamento com a influenciadora digital pernambucana Raiane Lima. A boa nova foi anunciada pelo próprio craque, em seu perfil no Instagram.

"Que dia! Muito feliz pelo gol, por essa vitória tão importante para a gente e por uma notícia maravilhosa. Esperando meu primeiro filho. Uma comemoração para um momento mais do que especial!", escreveu o atleta.