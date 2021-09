Tati Quebra Barraco - Reprodução PlayPlus

Publicado 25/09/2021 12:27

Diante da polêmica envolvendo a acusação de estupro contra Nego do Borel, que passou a noite debaixo do edredom com a modelo Dayane Mello, após a festa desta sexta-feira (24), alguns participantes tentavam tirar a moça da cama do funkeiro para evitar que algo errado acontecesse, depois que perceberam que ela estava embriagada e completamente fora de si.

Tudo começou com Rico Melquiades, que puxou as cobertas e disse que Nego estava excitado ao lado da peoa. "Nego tá com a rola dura. Deixa eu ver. Tá com a rola dura!”, disse o influenciador em alto e em bom som. Nego se defende dizendo que não e Erasmo Viana bota panos quentes na situação. “Os dois são solteiros. Qual é o problema? Ela tá aí porque ela quer”.

Tati Quebra Barraco também não viu problema: “Deixa quem quiser dar, dar, gente”. Mas depois ficou preocupada com a possibilidade de Nego extrapolar os limites. “Vê se ela está consciente. Você não foi pegar repelente, né?”, questiona a funkeira sobre a ida do cantor à despensa. Ela desconfiou que ele pudesse ter ido buscar uma camisinha.